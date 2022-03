Eduardo Girão realiza entrega de relatório da CPI da Covid da Assembleia do RN na sede da PGR

Dentre as pautas investigadas pela CPI, está o suposto escândalo envolvendo o Consórcio Nordeste, na compra de respiradores por quase R$50 milhões, que nunca foram entregues

O senador Eduardo Girão, do Podemos, entregou na sede da Procuradoria Geral da República (PGR) nesta terça-feira, 22, o relatório da CPI da Covid que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Dentre as irregularidades investigadas pela CPI, encontra-se o suposto escândalo envolvendo o Consórcio Nordeste, na compra de respiradores por quase R$50 milhões, que, segundo o senador, nunca foram entregues. “São documentos robustos, mostrando as fraudes e pedindo providências à PGR. O que eu tentei tentei fazer na CPI do Senado e não deixaram, blindando os poderosos”, fala Girão.

Além de Girão, estiveram presentes no momento da entrega do relatório, o deputado estadual Kelps Lima e o senador Marcos Rogério.



