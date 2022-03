Luizianne pede que ministro explique sobre verbas a municípios indicados por pastores

A deputada federal Luizianne Lins (PT/CE) apresentou, nesta terça-feira, 22, à presidência da Câmara dos Deputados requerimento em que solicita a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para explicar aos parlamentes o áudio em que ele afirma priorizar verbas para amigos de um pastor. Falando a dirigentes municipais dentro do ministério, Ribeiro disse que segue ordem do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sobre o áudio divulgado pela Folha de S.Paulo, se verídico, a petista defende que o ministro afronta o republicanismo constitucional e fere princípios democráticos. “O mais grave é a afirmação de que este foi um pedido especial do presidente da República, fato que agride a ética, a Constituição e demonstra o caráter fisiológico do governo Bolsonaro”, avalia Luizianne.

No pedido, a parlamentar defende ainda que a pasta da Educação passa por dificuldades. "As verbas estão praticamente congeladas desde 2015 e as grandes políticas de planejamento não acontecem, prejudicando a maioria da população brasileira, notadamente, aquela mais pobre e dependente de serviços públicos de qualidade", diz em nota.

Na conversa gravada, Milton Ribeiro diz que a liberação de recursos foi um "pedido especial" de Bolsonaro. "Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do (pastor) Gilmar (Santos)", diz o ministro. Arilton Moura e Gilmar Santos estavam presentes na reunião. "A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar", comenta.

