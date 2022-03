Lula atrai 47% dos votos em branco, nulos ou de quem não foi às urnas nas eleições de 2018, diz pesquisa

Dados da pesquisa divulgada, nesta segunda-feira, 31, pelo Instituto FSB motram que 47% dos entrevistados que votaram branco, nulos ou não votaram nas eleições presidenciais em 2018 agora escolheriam o ex-presidente Lula (PT) como vitorioso na corrida ao Palácio do Planalto neste ano. Por outro lado, apenas 11% dariam a reeleição ao atual chefe do Executivo nacional, Jair Bolsonaro (PL).

Os pesquisadores cruzaram os dados de intenção de votos estimulados para presidente da República deste ano com os votos do 2º turno de 2018. No último pleito, Bolsonaro ganhou do ex-governador de São Paulo, Fernando Haddad. Para este ano, dos eleitores que não souberam ou não responderam em quem votar em 2018, Lula também sai na frente e capta 37% das intenções de votos. Já Bolsonaro ficaria com 30% dos duvidosos.

Sobre o assunto Maioria culpa governo Bolsonaro por alta em preços dos combustíveis, diz pesquisa BTG

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados também apontam que 62% das pessoas que votaram no atual presidente anos atrás devem optar pela sua reeleição em outubro. Dos eleitores bolsonaristas, 12% agora declaram voto a Lula. Por outro lado, 78% dos eleitores de Haddad devem repetir o voto petista e apoiar Lula este ano. Apenas 1% dos eleitores do PT estariam agora com Bolsonaro.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas de 18 a 20 de março de 2022, por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa BTG/FSB foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº BR-09630/2022. Segundo o TSE, o custo do estudo foi de R$ 128.957,83, valor pago pelo BTG Pactual.





Tags