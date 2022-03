Maioria culpa governo Bolsonaro por alta em preços dos combustíveis, diz pesquisa BTG

O alto preço dos combustíveis no Brasil tem sido motivo de embates políticos entre o ex-presidente Lula e o atual chefe do Planato, Jair Bolsonaro (PL), ambos principais adversários da eleições deste ano

Dados da pesquisa de opinião divulgada pela BTG/FSB apontam que a população avalia ser do governo federal o culpa pelo reajuste que culminou no recente aumento no preço dos combustíveis no Brasil, com 29% das avaliações dos entrevistados. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 21.



Em segundo lugar, os entrevistados responsabilizam a política de preços da Petrobras (22%). Logo depois vem os governadores, devido os impostos estaduais (21%) e o aumento do preço do petróleo provocado pela guerra na Ucrânia (18%). Quem avalia ser culpa de todos os anteriores ficou em 5%, nenhum com 1%, e não souberam ou não quiseram responder 4%.



A pesquisa foi realizada por telefone entre 18 e 20 de março e divulgada nesta segunda-feira (21/3). Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Registro da pesquisa no TSE: BR-09630/2022.



Nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a rechaçar a possibilidade de interferência na Petrobras e a culpar corrupção na estatal, além do ICMS, pela alta dos combustíveis. "Alguns querem que a gente interfira na Petrobras. Não pode fazer isso. Até porque o próprio pessoal da Petrobras, a começar pelo presidente, responderia por ter aceitado uma interferência", disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan. Vilões são a roubalheira na Petrobras e o ICMS", disse, se referindo aos governos do PT e aos governadores.



Em ensaio para seu discurso nas eleições de 2022, o presidente tem jogado a recente alta dos combustíveis no colo de casos de corrupção em refinarias de petróleo nos governos Lula e Dilma. "Se duas refinarias tivessem sido concluídas, já seríamos autossuficientes em diesel e gasolina, já seria suficiente para preço estar muito mais barato".



Principal adversário de Bolsonaro, o ex-presidente Lula também vem explorando o tema. Recentemente, a campanha do petista criou o site Lula e destacou a seguinte notícia: "Em 8 anos de Lula presidente, gasolina só subiu R$ 0,43". "Apenas em março, Bolsonaro já aumentou em 18,8% o valor do combustível nas refinarias. Este é quase o mesmo percentual de aumento durante todo o governo Lula, que não passou de 20%. Em um mês, Bolsonaro aumentou tanto a gasolina quanto Lula aumentou em 8 anos de governo", defende o texto.



Na última semana, Lula compartilhou uma publicação promovida por uma empresa de checagem de notícias com a legenda: "Para esconder novo aumento na gasolina, milícia digital espalha fake news contra filhos de Lula". Uma semana antes, o petista gravou um vídeo com o tema: "Você sabe por que a gasolina está mais cara? E hoje à meia-noite a Petrobras vai subir ainda mais os preços da gasolina e do diesel".

Para esconder novo aumento na gasolina, milícia digital espalha fake news contra filhos de Lula. https://t.co/jkZkjcJsiz #EquipeLula — Lula (@LulaOficial) March 17, 2022

Você sabe por que a gasolina está mais cara?



E hoje à meia-noite a Petrobras vai subir ainda mais os preços da gasolina e do diesel. pic.twitter.com/6ULaHOjfQs — Lula (@LulaOficial) March 10, 2022

