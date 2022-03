"Coerência": Tasso elogia ciclo no Ceará iniciado com ele, que se mantém

Outra vez próximo ao grupo dos pedetistas Ciro e Cid Gomes, o senador Tasso Jereissati (PSDB) elogiou o ciclo político iniciado por ele à frente do Governo do Ceará (1987-1991 / 1995-2002), o chamado "governo das mudanças". Ele foi questionado por O POVO se o grupo político que administra o Estado dá sinais de fadiga política, com base no apertado resultado obtido na disputa à Prefeitura de Fortaleza, em 2020, e em derrotas em municípios relevantes, como Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

"Olha, hoje nós tivemos uma reunião de ex-governadores (nesta segunda-feira) e eu posso dizer pra você que nós temos uma grande felicidade no Ceará, é ter mantido uma coerência e uma escola, praticamente uma escola de governo, que tem sido feita há quase 30 anos, e isso tem dado os resultados extraordinários que o Ceará tem ai", ele respondeu.

A frase mais une o tucano aos ex-governadores Ciro e Cid Gomes. O PSDB esteve com José Sarto (PDT) na campanha vitoriosa à Prefeitura de Fortaleza e ocupa espaços na administração da Capital, com a Secretaria de Esportes. No Ceará, sobretudo após Chiquinho Feitosa assumir a presidência do partido, o desenho que se configura é similar.

No ato de filiação do suplente de senador Chiquinho Feitosa, nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa, o cantor e sanfoneiro Waldonys lembrou música que acompanha o empresário tucano desde o início da trajetória na política institucional, que se encerra neste ano: "o galeguim dos 'zói' azul".

