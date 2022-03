André Fernandes rebate Gentili e volta a criticar filme: "Barbáries de um marmanjo de mais de 40"

O deputado André Fernandes (PL) rebateu, nesta quinta-feira, 17, as críticas recebidas pelo humorista Danilo Gentili. No início da semana, o parlamentar acusou o apresentador de “incentivo à pedofilia” devido a uma cena de seu filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, disponível na Netflix. Em resposta, Gentili comparou o cearense a vilão pedófilo de filme censurado pelo Ministério da Justiça.



O artista divulgou postagem de 2012 em que o deputado escreve no Twitter: "Tio o que é pedofilia? 'Vem cá sobrinha senta no meu colo pra eu te explicar". Em suas redes sociais, Fernandes respondeu: "Ei Gentili, na data da postagem eu tinha 14 anos, mais ou menos a idade das crianças que no seu filme o ator pede uma 'punheta' em troca de favores. Legal falar de uma postagem irônica de uma criança de 14 pra aliviar as barbáries de um marmanjo de mais de 40".

Em outra publicação, André continuou: "Quando o Gentili souber que eu já namorei com uma menina de 14 anos, ele vai surtar. Imagine se ele soubesse que eu casei com essa menina e estou com ela há quase 10 anos!".

O parlamentar acusou o artista de tentar mudar a narrativa das suas publicações e disse defender o que chamou de "humor negro" e "sem o politicamente correto": "Não mudem a narrativa. Ao meu ver, o melhor humor é o humor negro, sem o politicamente correto! Gentili, Rafinha Bastos e outros, mesmo defendendo uma bandeira partidária totalmente diferente da minha, dou risada com os seus standups. Isso não escondo de ninguém!", escreveu.



Todavia, o parlamentar escreveu que "uma coisa não muda a outra" e voltou a acusar o Gentili de incentivar a pedofilia em sua produção. "Uma piada não tem absolutamente nada a ver com uma cena envolvendo uma criança e um adolescente, onde um adulto pede uma 'punheta' em troca de um favor.

Zero necessidade disso! Aliás, isso fere o ECA", afirmou.

Em seguida, o deputado cearense continua: "Mas defendo que continuem suas piadas mexendo com homem, mulher, gay, velho, criança, branco, negro, rico, pobre, vivo, morto. Dou risada sim, e quem achar ruim que se exploda". O parlamentar então finaliza: "Viva o politicamente incorreto!"



