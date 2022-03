Danilo Gentili compara deputado André Fernandes a vilão pedófilo de filme censurado

O comediante resgatou uma publicação do deputado cearense de 2012 em que ele escreve: "Tio o que é pedofilia? 'Vem cá sobrinha senta no meu colo pra eu te explicar"

O comediante e apresentador Danilo Gentili usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 17, para rebater as acusações de “incentivo à pedofilia” a uma cena de seu filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, disponível na Netflix. Em publicação, o artista se refere pessoalmente ao deputado estadual André Fernandes (Republicanos), autor das críticas.

No texto, Gentili escreve: "Ao que parece, o deputado bolsonarista a favor da censura que acusa os outros de apologia a pedofilia é mais parecido com o vilão do meu filme do que eu pensava: posa de super moralista e corretão mas olha o tipo de pensamento que ele não se aguenta e expressa logo cedo:".

Ao lado, o comediante resgata a foto de um post de Fernandes do ano de 2012 no Twitter. No conteúdo, o parlamentar escreve: " 'Tio o que é pedofilia? 'Vem cá sobrinha senta no meu colo pra eu te explicar'". No Twitter, a publicação do deputado cearense já foi deletada.

Ao que parece, o deputado bolsonarista a favor da censura que acusa os outros de apologia a pedofilia é mais parecido com o vilão do meu filme do que eu pensava: posa de super moralista e corretão mas olha o tipo de pensamento que ele não se aguenta e expressa logo cedo: pic.twitter.com/ehiMXn281h — Danilo Gentili (@DaniloGentili) March 17, 2022

O filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola” foi lançada em 2017, mas está disponível nas plataformas de streaming desde fevereiro. Entretanto, foi no último fim de semana que a repercussão negativa viralizou.



Diante das várias críticas recebidas - muitas realizadas por perfis de apoiadores de Jair Bolsonaro, incluindo o do deputado cearense, Danilo Gentilli respondeu que seu maior orgulho na carreira é ter conseguido “desagradar na mesma intensidade tanto petistas quanto bolsonaristas”.



Além de Danilo, o humorista e ator Fábio Porchat - que está na obra - foi alvo da onda de acusações. Sobre a polêmica, fez questão de lembrar que se trata de uma obra de ficção. O longa é baseado no livro homônimo de Gentili e apresenta dois adolescentes que passam a seguir um manual de instruções para se tornar o “pior aluno” e fazer bagunças na escola.

Na última terça-feira, 15, o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou a suspensão da exibição do filme em até cinco dias em plataformas de streaming que possuam a obra em seu catálogo. A medida cautelar foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Caso plataformas como Netflix, YouTube, Globoplay, Apple TV e Amazon Prime Video não cumpram a decisão e continuem exibindo o longa, será aplicada uma multa diária de R$ 50 mil. Além disso, a classificação indicativa do filme passou de 14 para 18 anos.



A cena

No filme, Porchat interpreta Cristiano, dono do caderno roubado pelo seu ex-colega de classe para a criação do guia. Os dois jovens encontram os manuscritos e decidem ir atrás do personagem para dicas para conseguirem nota dez nas provas escolares a partir de “cola”.



No início da cena, ele aparenta ser um homem “inofensivo” e relata casos de bullying que sofreu no colégio, além de apresentar um “ar moral” de desaprovação “como pedagogo” quanto ao conteúdo do caderno. Em um determinado momento, Cristiano afirma que irá falar com os pais dos jovens sobre a tentativa de seguir o manual, o que os deixam preocupados. Ele, então, diz que irá “esquecer” esse caso se eles o masturbem. Os garotos fogem diante da tentativa de abuso.

Em seu perfil no Twitter, André Fernandes publicou um vídeo em que reproduz e comenta com indignação um trecho da cena criticada - mas não desde o início, e sim a partir do ponto em que Cristiano fala sobre o tal esquecimento. Ele chamou a atenção para a classificação indicativa do filme - destinada para público a partir de 14 anos - e insinuou que o filme faz “apologia” à pedofilia.





DENÚNCIA GRAVÍSSIMA!

ATENÇÃO PAIS E MÃES!



Isso não pode ficar impune! Façam a parte de vocês também! pic.twitter.com/0IL61RLgRs — André Fernandes (@andrefernm) March 13, 2022

