Em vídeo, Bolsonaro confirma visita a Quixadá no próximo dia 23

Em vídeo em que aparece ao lado do comandante da Força Nacional, coronel Aginaldo de Oliveira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou visita a Quixadá, no interior do Ceará, no dia 23 deste mês.



“Alô, pessoal do Ceará, pessoal de Quixadá, dos monólitos. Dia 23 o presidente Bolsonaro vai estar aí, em Quixadá, se Deus quiser. Vamos estar lá com nosso mito dia 23”, informou Aginaldo, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL.



“Estive aí em 2017”, completou Bolsonaro, “com grande satisfação e orgulho retorno a essa cidade maravilhosa do nosso Ceará”.



A agenda do presidente no município, no entanto, não foi comunicada oficialmente. Caso se confirme, será a sexta visita do chefe do Executivo ao Ceará. A mais recente delas foi em fevereiro último, em Jati, no Cariri, onde acionou as comportas de um trecho da transposição do rio São Francisco.