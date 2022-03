Bolsonaro receberá título de cidadão juazeirense mesmo após errar origem de Padre Cícero

Vereadores de Juazeiro do Norte aprovaram, na última terça-feira, 15, a honraria ao presidente; Em fevereiro deste ano, Bolsonaro errou o local de origem do religioso

Vereadores da cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, aprovaram na última terça-feira, 15, projeto que concede o título de Cidadão Juazeirense ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Dos que estavam presentes à sessão, 12 parlamentares foram favoráveis à mensagem e apenas o vereador Romão França (PTB) votou contra.

O autor do projeto, vereador Jesualdo Duarte (PSDB), justificou a proposta como uma forma de homenagear Bolsonaro “pelos relevantes serviços ao nosso País e por extensão a nossa cidade e por sua dedicação para com a população brasileira e juazeirense”. O parlamentar tinha um pequeno busto do presidente, em sua mesa, durante a sessão.

A homenagem ocorre mesmo após o presidente errar o local de origem de padre Cícero, figura histórica de Juazeiro do Norte e reverenciado como santo por nordestinos. Em fevereiro deste ano, Bolsonaro errou a origem de padre Cícero, sendo bastante criticado nas redes sociais pelo equívoco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, o presidente também chamou alguns assessores nordestinos que estavam com ele em live de "pau de arara" (expressão preconceituosa). "Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade fica lá? (pausa silenciosa) Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? Juazeiro do Norte, parabéns aí. Ceará, desculpa aí. Ceará", declarou à época.



LEIA MAIS: Para não cometer o mesmo erro de Bolsonaro: saiba quem foi Padre Cícero



Em agosto de 2021, em passagem por Juazeiro do Norte, Bolsonaro foi associado ao religioso por parte de seus apoiadores, por um suposto combate ao "comunismo". Ainda não há uma data marcada para o presidente retornar à cidade e receber a honraria.

O momento da aprovação do projeto durante a sessão da Câmara de Juazeiro do Norte pode ser visto no vídeo abaixo, a partir de 3 horas 00 min e 50 segundos.

Tags