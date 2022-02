Ronivaldo Maia recebe habeas corpus e vai usar tornozeleira, diz advogado

O vereador licenciado de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT), preso há dois meses por tentativa de feminicídio ao atropelar uma mulher no bairro Granja Portugal, conseguiu um habeas corpus nesta terça-feira, 1°, e deve ter a prisão preventiva substituída por um conjunto de medidas cautelares segundo informou o advogado Hélio Leitão, da defesa do parlamentar.

“Na manhã de hoje, a terceira vara criminal do Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus em favor do vereador Ronivaldo Maia. Participei do julgamento e realizei a sustentação oral. A ordem foi concedida unanimemente no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares”, afirmou a defesa de Ronivaldo ao O POVO.

Segundo Leitão, dentre as medidas cautelares estão: Monitoração eletrônica por seis meses; recolhimento domiciliar das 20h às 6h; proibição de contato com a vítima e com testemunhas; e comparecimento mensal à Secretaria de Administração Penitenciária.

“A defesa comemora a decisão, mas entende que essas medidas cautelares não são necessárias, uma vez que o vereador reúne todas as condições pessoais para responder ao processo em liberdade” afirmou o advogado.



Relembre o caso

No dia 29 de novembro, o petista foi preso em flagrante pela Polícia Militar após atropelar uma mulher no bairro Granja Portugal, na Capital. Ele esteve detido em regime fechado no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz. Preso provisoriamente, o parlamentar entrou com pedido de prisão especial alegando ser vereador de Fortaleza, ter diploma de ensino superior e condição de saúde especial – em decorrência de diabetes. No dia 14 de dezembro, o Ministério Público do Ceará (MPCE) se manifestou pelo deferimento do pedido de prisão especial feito uma semana antes pelo vereador.