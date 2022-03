Em vídeo, empresário cearense Beto Studart exibe faca que tem rosto de Bolsonaro: "Para proteção"

Nas imagens, o empresário faz uma defesa do uso de armas para a "proteção pessoal" e encerra manifestando apoio a reeleição do chefe do Planalto

Em vídeo que circula na Internet, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, reforçou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022. Nas imagens, ele segura uma faca onde é possível ver que o utensílio tem o rosto do mandatário e a palavra “mito”. No vídeo, o empresário faz uma defesa do uso de armas para a “proteção pessoal” e encerra manifestando apoio a reeleição do chefe do Planalto.



"Aqui diretamente da fazenda Chica Doce, nós estamos homenageando nosso presidente Bolsonaro. Está aqui, ó. Uma peixeira e um punhal. Mito! Isso aqui não é armar, não, é para proteger o cidadão brasileiro que precisa disso. Nós não podemos ficar entregues aos bandidos. É isso e outros, cada um leva sua arma responsavelmente, é somente para proteção. Mito 2022", diz Studart. O vídeo foi gravado no Haras BS Chica Doce, em Pindoretama.

Em vídeo que circula na internet, o empresário Beto Studart reforçou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022. Nas imagens, ele segura uma faca onde é possível ver que o utensílio tem o rosto do mandarário e a palavra "mito". pic.twitter.com/kvXxlzNX2E

Em reação, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) avaliou que o empresário "incita à violência e golpeia a democracia". "É deplorável ver uma figura de destaque do empresariado cearense contribuindo para disseminar o ódio. A mensagem reacionária, veiculada por Beto Studart, segue a linha inconsequente e irresponsável do bolsonarismo, ao pregar a justiça com as próprias mãos e introduzir a lógica da violência, provocando acirramento político na disputa eleitoral que se avizinha

O petista defende que "a sociedade cearense deve repudiar todos esses atos bárbaros, bem como formar um escudo democrático para proteger nossas conquistas e instituições de facas sanguinolentas, erguidas todos os dias para golpear a democracia".

Procurada, a empresa BRPar Incorporações afirmou que Beto Studart não vai comentar sobre a manifestação e sobre o vídeo.

Apoiador assumido de Bolsonaro, Studart também já foi visto em outros vídeos. Em um deles, ele descarta uma possível terceira via para as eleições e reforça seu apoio ao presidente da República. "Agora nós vamos engrossar o couro, não vou mais falar disso. Sou Bolsonaro agora doente, não quero conversa. Eu disse a você que a minha posição seria baseada em pesquisa; a pesquisa não surgiu pra terceira via, não deu chance. Eu sou Bolsonaro até o gogó, agora vamos ganhar essa porra", afirma no registro de 40 segundos.

Em vídeo que circula na internet, o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) Beto Studart declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) para 2022. "Sou Bolsonaro agora doente, não quero conversa." pic.twitter.com/ANbnNlCl9d — Jogo Político (@jogopolitico) January 17, 2022