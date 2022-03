Bomba termobárica: conheça a arma de alto poder destrutivo que a Rússia pode ter usado contra a Ucrânia

Em artigo, a Marinha do Brasil explica que pessoas localizadas a poucos metros do ponto de explosão de uma bomba termobárica podem ser desintegradas e aquelas a dezenas de metros ainda podem sofrer impactos severos no organismo

Nos últimos dias, grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos acusaram a Rússia de usar uma arma termobárica nos combates na Ucrânia, em meio à guerra que envolve a invasão de Putin ao território vizinho. Em cinco dias de conflito, cerca de 352 civis foram mortos e 1.684, feridos. De acordo com as Nações Unidas, há 422 mil refugiados do país.

Agora, o que são essas armas termobáricas e como elas são utilizadas? O material é um tipo de explosivo que utiliza oxigênio do ar circundante para gerar uma intensa explosão de alta temperatura e, na prática, a onda de explosão produzida por ela é bem mais longa do que a produzida por um explosivo condensado convencional. A bomba de ar e combustível é uma das mais conhecidas armas termobáricas.

A Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), também conhecida como bomba de aerosol ou explosivo de ar combustível, é um tipo de munição de dois estágios. No primeiro estágio, libera um aerosol de combustível à base de carbono com minúsculas partículas de metal, então uma segunda carga explosiva acende essa nuvem, criando uma bola de fogo, enquanto consome todo o oxigênio ao redor. Essa capacidade de "sugar" o ar ao redor é o que gera uma explosão de alta potência e dissipação de energia.

Estima-se que o calor gerado por essas bombas cheguem a 3 mil °C, suficiente para derreter metais como ferro. A onda de choque gerada pela bomba é capaz de causar danos sobre estruturas, construções, veículos e no corpo humano. Em artigo, a Marinha do Brasil explica que pessoas localizadas a poucos metros do ponto de explosão de uma bomba termobárica podem ser desintegradas e aquelas a dezenas de metros ainda podem sofrer impactos severos no organismo.

Repercussões sobre o suporto uso do míssil termobárico pela Rússia aumentaram após a circulação de vídeos na internet, mostrando explosões imensas na Ucrânia, em formato de cogumelos, que se assemelham à detonação de armas nucleares. Ainda que o uso ainda não tenha sido confirmado, a Rússia é um dos poucos países que possuem esse tipo de poder em seu arsenal.

