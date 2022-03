Quem é Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia que vem ganhando destaque na guerra

Quando se casou em 2003, a roteirista e escritora Olena Zelenska, 44, provavelmente não imaginava que seria a primeira-dama de um país em guerra quase 20 anos depois. A esposa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi apontada por ele mesmo como o alvo número dois dos russos no conflito armado que chega, nesta quarta-feira, 2, ao sétimo dia.

Em discurso no início da ação militar, Zelensky disse que ele era o alvo prioritário de Moscou. A primeira-dama da Ucrânia, que permanece no país mesmo com a guerra, segundo seu marido, cresceu em Kryvyi Rih, cidade localizada no sudeste ucraniano, onde o presidente Zelensky também tem suas raízes. Olena e Volodymyr se aproximaram na faculdade; ela no curso de Arquitetura, que trocou pela carreira de escritora, e ele cursando Direito.

Como O POVO já mostrou, Zelensky optou pela carreira no entretenimento antes de se tornar presidente. Olena trabalhou com ele, produzindo roteiros no estúdio aberto por Zelensky (Studio Kvartal 95). O casal, que formalizou a união em 2003, atualmente, tem dois filhos, Oleksandra de 17 anos e Kyrylo de 9 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

A imprensa ucraniana destacou que ela se opôs às intenções do marido de entrar na vida política. Em entrevista à revista Vogue, da Ucrânia, ela disse ter descoberto a candidatura do marido pelas redes sociais. No entanto, desde que Zelensky foi eleito, em 2019, tem demonstrado apoio ao marido, exercendo funções comuns à posição de primeira-dama.

Na última semana, Olena tem levado esse apoio ao pé da letra, ao permanecer no país, segundo Zelensky, e dirigir-se à população por meio das redes sociais com mensagens de apoio e suporte. Numa dessas mensagens, destacou que não admitia “pânico nem lágrimas” e pediu calma e confiança ao povo ucraniano durante os ataques russos.

A imprensa internacional tem noticiado que a primeira-dama está em algum ponto secreto, por questões de segurança, junto dos filhos.

Ela também tem destacado a atuação de soldados ucranianos, inclusive mulheres, na guerra. Em sua última postagem no Instagram, nesta terça-feira, 1°, compartilhou vídeo com imagens dos ataques russos e atuação de ucranianos no conflito.

“É assim que a Ucrânia está agora (...) Somos contra a guerra e não atacamos primeiro. Mas não vamos desistir. O mundo inteiro, veja: estamos lutando pela paz também em seus países”, escreveu.

Com informações da AFP e mídia independente Ucraniana

