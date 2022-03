Coordenador do MBL em viagem à Ucrânia posta foto de 2016 como se fosse da guerra em 2022

O coordenador do MBL nacional, Renan Santos, divulgou uma foto nas redes sociais nesta terça-feira, 1º, durante sua viagem à Eslováquia, perto da fronteira com a Ucrânia, onde sugere que uma foto de 2016 é um registro atual guerra do país com a Rússia. Ele está junto com o deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo Arthur do Val (Podemos-SP).

Na publicação, o ativista escreve na legenda “Ucrânia, 2022”. Uma foto mostra duas crianças fazendo continência a soldados ucraniano que passam em tanques de guerra. Porém, segundo checagem da agência de notícias Reuters, a imagem feita pelo fotógrafo ucraniano Dmitry Muravsky foi publicada em um álbum chamado de "Children of War" ("Filhos da guerra") de março de 2016.

A foto chegou a ser compartilhada pela página no Facebook do Ministério da Defesa da Ucrânia no mesmo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o caso, o Instagram sinalizou a publicação de Renan com um alerta de “falta de contexto”, apontando que verificadores confirmaram que o registro não é da atual guerra entre Ucrânia e Rússia. Nesta quarta-feira, 2, o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos), apoiado pelo MBL, divulgou uma mensagem de defesa à iniciativa da dupla de relatar o conflito na Europa.

“O dep. Arthur do Val e Renan Santos, do MBL, decidiram reportar in loco o conflito na fronteira da Ucrânia. Também angariaram ajuda financeira para amparar refugiados. É sempre louvável quando saímos do discurso e partimos para a prática”, escreveu Moro.

Sobre o assunto Boris Johnson acusa Rússia de 'crime de guerra' e pede voto da ONU

Mais de 2.500 migrantes tentam cruzar a fronteira com a Espanha

Especialistas desaconselham ação de hackers em guerra russa-ucraniana

Tags