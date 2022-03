Mais de 2.500 migrantes tentam cruzar a fronteira com a Espanha

Quase 2.500 migrantes irregulares invadiram a cerca alta que separa Marrocos e Espanha através do enclave espanhol de Melilla nesta quarta-feira (2) e 500 conseguiram atravessá-la, informou a delegação do governo (prefeitura) sobre a maior tentativa dos últimos anos.

"Houve um salto maciço para a cerca fronteiriça de Melilla por parte de um grupo composto por cerca de 2.500 subsaarianos", informou a delegação em comunicado, especificando que "cerca de 500" conseguiram entrar nesta cidade que constitui, juntamente com Ceuta , a única fronteira entre a África e a União Europeia.

Três guardas civis e três imigrantes ficaram levemente feridos.

A delegação do governo referiu-se à "grande violência praticada pelos migrantes, que usaram ganchos, paus e parafusos nos sapatos e que se dedicaram a jogar pedras".

Um vídeo transmitido pela mídia espanhola mostrou uma multidão correndo pelas colinas da fronteira em direção à cerca alta atrás da qual a Espanha está.

A polícia espanhola "neutralizou amplamente o grande grupo de pessoas que tentaram entrar em nossa cidade" pela área de Villa Pilar, continuou o comunicado.

A fronteira em Melilla consiste em uma cerca tripla de arame com vários metros de altura e cerca de 12 km de comprimento. Tal como o de Ceuta, está equipada com câmaras de vídeo e torres de vigilância.

Em 2021, 1.092 migrantes conseguiram entrar em Melilla, o que representa uma queda de 23% em relação a 2020, segundo dados do Ministério do Interior espanhol.

Em maio de 2021, mais de 10.000 imigrantes, a maioria marroquinos, entraram em Ceuta, o outro enclave espanhol no norte de Marrocos, desta vez por mar ou através do dique que marca a fronteira.

Esta chegada excepcional ocorreu no contexto de uma grande crise diplomática entre Madri e Rabat, provocada pela recepção na Espanha do líder do movimento de independência saharaui da Frente Polisário, Brahim Ghali, inimigo jurado de Rabat.

