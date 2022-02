Justiça suspende liminar e permite a Ilário ocupar secretaria da Prefeitura

Ilário Marques havia tido afastamento determinado com base na Lei Orgânica do Município, que proíbe condenados em segunda instância de ocupar cargos. Ele teve condenação por improbidade administrativa em decisão do STJ em 3 de outubro de 2019, quando era prefeito de Quixadá