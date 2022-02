Veja imagens da guerra na Ucrânia

Os ataques da Rússia contra a Ucrânia entraram no segundo dia nesta sexta-feira, 25. O presidente russo Vladimir Putin ordenou que suas forças invadissem completamente o país por terra, ar e mar. Confira imagens do conflito:

Homens limpam destroços em um prédio residencial danificado na rua Koshytsa, um subúrbio da capital ucraniana Kiev, onde um bombardeio militar supostamente atingiu, em 25 de fevereiro de 2022 (Foto: DANIEL LEAL / AFP)

Uma visão geral de um edifício residencial danificado na rua Koshytsa, um subúrbio da capital ucraniana Kiev, onde um bombardeio militar supostamente atingiu, em 25 de fevereiro de 2022 (Foto: DANIEL LEAL / AFP)

Veículos militares ucranianos passam pela Praça da Independência no centro de Kiev em 24 de fevereiro de 2022. Sirenes de ataque aéreo soaram no centro de Kiev hoje, quando cidades em toda a Ucrânia foram atingidas pelo que autoridades ucranianas disseram ser ataques de mísseis e artilharia russos. O presidente russo anunciou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com explosões ouvidas logo depois em todo o país e seu ministro das Relações Exteriores alertando que uma "invasão em grande escala" estava em andamento. (Foto: Daniel LEAL/AFP)



Saída diplomática ainda é aposta de analistas para Rússia e Ucrânia (Foto: )



MOVIMENTAÇÃO de tropas ucranianas próximo à região separatista (Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP)



Civis recebem treinamento básico de uso de armas na Ucrânia (Foto: GENYA SAVILOV / AFP)

Países ocidentes prometeram impor sanções severas se Rússia invadir Ucrânia; afirmação foi feita hoje, 11, em conferência de nações aliadas (Foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

Bombeiros trabalham em um incêndio em um prédio após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, enquanto as forças armadas russas tentam invadir a Ucrânia em várias direções. (Foto: ARIS MESSINIS / AFP)

Os EUA planejam enviar tropas para fortalecer as forças da OTAN na Europa Oriental em meio a temores de que a Rússia possa invadir a Ucrânia, disse um alto funcionário do governo do presidente Joe Biden em 2 de fevereiro de 2022. De acordo com relatos da mídia dos EUA, cerca de 2.000 soldados serão enviados de Fort Bragg, Carolina do Norte, para a Polônia e Alemanha, enquanto outros 1.000 já na Alemanha serão transferidos para a Romênia. (Foto: Alun Thomas / DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS EUA / AFP )

Manifestante detido em Moscou, na Rússia, por protestar contra invasão da Ucrânia (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Tropas da Ucrânia em movimentação próximo à fronteira (Foto: SERGEY BOBOK / AFP)

Pessoas ficam do lado de fora de um prédio destruído após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, enquanto as forças armadas russas tentam invadir a Ucrânia de várias direções. (Foto: Aris Messinis / AFP)

Militar verifica arma enquanto mantém vigília perto da área de atuação de separatistas pró-Rússia (Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP)



