Por estreita margem, maioria dos deputados cearenses fica contra jogos de azar; veja votos

Texto-base do projeto dos jogos de azar foi aprovado, mas destaques ainda serão votados

Na votação da Câmara dos Deputados que aprovou na madrugada desta quinta-feira, 24, o texto-base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, a bancada do Ceará ficou bastante dividida. Foram 10 votos contra, 8 a favor. Quatro deputados federais cearenses não votaram. Veja como foram os votos:

A favor dos jogos de azar

AJ Albuquerque (PP)

André Figueiredo (PDT)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eduardo Bismarck (PDT)

Genecias Noronha (Solidariedade)

Júnior Mano (PL)

Mauro Filho (PDT)

Robério Monteiro (PDT)

Vaidon Oliveira (Pros)

Contra os jogos de azar

Capitão Wagner (Pros)

Célio Studart (PV)

Denis Bezerra (PSB)

Dr. Jaziel (PL)

Heitor Freire (União)

Idilvan Alencar (PDT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Pedro Bezerra (PTB)

Não participaram

Danilo Forte (PSDB)

Domingos Neto (PSD)

José Airton (PT)

Moses Rodrigues (MDB)

O texto-base foi aprovado por 246 votos a 202. Nesta quinta-feira, 24, devem ser votados os destaques, que pretendem alterar o texto-base.

A proposta prevê funcionamento de jogos como cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online. Cassinos poderão ser instalados em resorts como parte de complexo integrado de lazer que deverá conter, no mínimo, 100 quartos de hotel de alto padrão, locais para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras.

Sobre o assunto Câmara aprova urgência a projeto que legaliza cassinos e jogo do bicho

Bolsonaro faz aceno a evangélicos e diz que jogos de azar 'não são bem-vindos'

Bancadas

Parlamentares do PT, Psol, Republicanos, PSC, Patriota e deputados da bancada evangélica anunciaram voto contra o projeto. O PL de Jair Bolsonaro e o Podemos de Sergio Moro liberaram as bancadas. O PDT de Ciro Gomes foi a favor.

Tags