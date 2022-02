Deputados aprovam afastamento de professores para pós-graduação sem perda remuneratória no Ceará

Professores estaduais do ensino público poderão fazer cursos de pós-graduação não só fora do estado ou em outro país, mas no Ceará, sem perda de salário

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou, nesta quarta-feira, 23, uma mensagem governo estadual que regulamenta o afastamento dos professores para realização de pesquisas no âmbito da pós-graduação sem prejuízos remuneratórios. A iniciativa propõe a possibilidade de afastamento aos professores estaduais do ensino público, para que possam fazer cursos de pós-graduação não só fora do estado ou em outro país, como é previsto atualmente, mas também em cursos dentro do Estado do Ceará.

"Leva-se em consideração, para essa iniciativa, a natureza peculiar da atividade (docência), em que o aperfeiçoamento do professor, mediante a realização de cursos, mais do que em outras atividades, revela-se de inquestionável impacto para o aprimoramento do ensino", diz trecho do projeto.

A pauta teve apoio do vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Acrisio Sena (PT). Segundo o petista, os docentes estavam enfrentando dificuldades para conseguir o afastamento das aulas. Ele defende que, apesar das aulas remotas nos mestrados e doutorados, as atividades na rede estadual não pararam, e que as pesquisas "precisam de tempo de estudo e dedicação".

"Chamei atenção para a importância dos docentes realizarem suas pesquisas sem qualquer transtorno ou prejuízo. A qualificação dos professores – junto com a valorização salarial dos servidores, investimentos estruturais e concursos anunciados – são partes indissociáveis no processo de fortalecimento da educação cearense", destacou.

