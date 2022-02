Moro defende união da terceira via, mas diz que não quer abrir mão de candidatura

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro (Podemos), afirmou, nesta terça-feira, 22, que não pretende abdicar de sua pré-candidatura em favor de um projeto único da terceira via. No momento, o ex-ministro da Justiça é, ao lado de Ciro Gomes, um dos mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto dentre os presidenciáveis que se apresentam como integrantes do centro democrático.

Durante participação em seminário promovido pelo banco BTG, em São Paulo, Moro disse que uma possível eleição de Bolsonaro ou de Lula pode levar o país a um cenário de violação dos princípios democráticos. “Acho que é essencial a união contra os extremos. Se a gente não fizer as reformas modernizantes, vamos ter essa mesma conversa daqui a quatro anos num cenário pior”, afirmou.

Logo depois, o presidenciável pediu a união dos postulantes da "terceira via". “Acho muito factível que possamos nos unir em algum momento desse ano para enfrentar esses extremos, na minha opinião já deveríamos estar unidos, esses extremos têm máquinas de destruição", disse, ao usar como exemplo o governador de São Paulo João Doria (PSDB), atacado por bolsonaristas devido às vacinas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Membro do MBL Ceará denuncia André Fernandes e assessor por crime de homofobia

Sérgio Moro aproveita a onda de podcasts e lança "Morocast"

Em São Paulo, Lula tem 34%, Bolsonaro, 26% e Moro, 11%, diz pesquisa Ipespe

Sergio Moro cai e é ultrapassado por Ciro Gomes em nova pesquisa CNT

Há 20% de chances de Bolsonaro não estar no 2º turno contra Lula, diz Eurasia

Ciro diz que para "desarrumar" o Ceará basta eleger governador "comprometido com milícia"

Doria diz ser 'vergonhoso' o jeito como governo conduz o Orçamento

Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cresce no Nordeste e cai no Sudeste

"Mas estou em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto e não faz sentido eu abdicar dessa candidatura para vencer os extremos”, afirmou o ex-juiz, sob aplausos da plateia, formada por profissionais do mercado financeiro. Doria estava na plateia e tinha previsão de participar de um painel no final da manhã.

Moro sugeriu que Bolsonaro “sabota” a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que não haverá aprovação de reformas caso Bolsonaro seja reeleito. “A agenda do Paulo Guedes pode ser uma, a do presidente é completamente diferente. Ele é um liberal que está em um governo iliberal, é a mesma situação em que eu estava dentro do governo”, disse.