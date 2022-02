Izabelle Mont’Alverne é nomeada por Camilo reitora da Universidade Estadual Vale do Acaraú

O cargo será assumido no dia 2 de abril, com mandato de quatro anos

O governador Camilo Santana (PT) e a vice-governadora Izolda Cela (PDT) estiveram nesta segunda-feira, 21, no ato de nomeação de Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque e Francisco Carvalho Arruda Coelho como, respectivamente, reitora e vice-reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Na solenidade, realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, também esteve presente o senador Cid Gomes e do prefeito de Sobral Ivo Gomes, ambos do PDT.



O cargo será assumido no dia 2 de abril, com mandato de quatro anos. “Gratidão ao governador Camilo Santana pela minha nomeação como reitora da UVA, para conduzir a universidade, no período de 2022 a 2026, juntamente com prof Francisco Carvalho Arruda Coelho, vice reitor! Tenho muito orgulho de ter me formado no curso de enfermagem da UVA! Gratidão.”, publicou Izabelle nas redes sociais.

Também nas redes, Camilo desejou boa sorte aos novos nomeados. "Desejo boa sorte e bom trabalho à reitora Izabelle, e aproveito para agradecer ao atual reitor, Fabianno de Carvalho, pelo trabalho realizado à frente da instituição. Temos buscado cada vez mais fortalecer o ensino superior do Ceará", escreveu.

Desejo boa sorte e bom trabalho à reitora Izabelle, e aproveito para agradecer ao atual reitor, Fabianno de Carvalho, pelo trabalho realizado à frente da instituição. Temos buscado cada vez mais fortalecer o ensino superior do Ceará. pic.twitter.com/6MkDaTZHO8 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 21, 2022

A UVA é uma universidade pública estadual sediada na cidade de Sobral, interior do Ceará. A instituição constitui órgão da Administração Pública Indireta do Estado do Ceará sob a formação de Fundação Pública, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (SECITECE), conforme Lei Estadual nº 12.077-A, de 01 de março de 1993.

Em 1994, a universidade foi reconhecida pelo Conselho de Educação do Ceará, por meio de parecer homologado pelo então governador Ciro Gomes e sancionado por meio de Portaria do Ministério da Educação e do Desporto, publicada no Diário Oficial da União.

