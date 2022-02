Pré-candidata ao governo pressiona Camilo para preenchimento de vagas em concurso da Seduc

Adelita Monteiro (Psol) cobra a convocação dos 1.208 profissionais aprovados para o cadastro de reserva. Realizado entre outubro e novembro de 2018, o concurso foi declarado como parte do plano de valorização da educação do Ceará

A pré-candidata do Psol ao governo cearense, Adelita Monteiro, usou as redes sociais para cobrar o governador Camilo Santana (PT) sobre o preenchimento das 1.208 vagas para cadastro de reserva dos profissionais da educação. O Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos de Professor Nível A foi executado em 2018 pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Contudo, parte do magistério selecionado nos testes ainda não foi chamada para exercer os cargos.

"Nossa educação está defasada e o concurso já feito, e ainda fica embromando com a gente. Nossos alunos precisam de atenção e nossos professores precisam do emprego. É hora de deixar de lado essa preguiça com a educação do estado e AGIR a favor, afinal, o senhor mesmo já afirmou ser a favor da educação", disse Adelita.

Realizado entre outubro e novembro de ano eleitoral, o concurso foi declarado como parte do plano de valorização da educação do Ceará, ofertando 2.500 vagas para disciplinas como artes, biologia, matemática e educação física. Além dos profissionais aprovados, 1.208 ainda passaram para o cadastro reserva, situação em que aguardam por contratações futuras.

O resultado do exame, no entanto, só foi divulgado em março de 2019 e sua homologação feita apenas em dezembro daquele mesmo ano, passo em que se inicia a validade de dois anos do processo. Nesse período, o Governo explicou que a demora era por questões "orçamentarias" e garantiu que em maio de 2020 seriam convocados 500 dos profissionais aprovados, mas diante da pandemia do novo coronavírus, isso nunca aconteceu.

Em 2020, o Governo do Estado, por meio da Seduc, confirmou ao O POVO que a convocação estava prevista para acontecer ainda no mesmo ano e que 500 dos aprovados deveriam exercer funções já em agosto. No entanto, órgão explica que a pandemia do novo coronavírus resultou em medidas que deixaram o processo "temporariamente suspenso".



Uma decisão do Conselho de Governança Fiscal do Ceará decidiu por proibir nomeação de aprovados em concursos públicos em razão da pandemia, ação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no inicio de abril do mesmo ano. Quase um mês depois, o governador Camilo Santana assinou o decreto de Estado de calamidade pública, que permitiu a contração de gastos não previstos para enfrentar a pandemia. A reportagem retomou contato com a Seduc, porém, ainda não teve resposta.

