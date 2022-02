Se aproxima o dia de votação das Eleições 2022 e crescem as expectativas quanto às disputas para governador do Rio Grande do Sul (RS). Veja prováveis candidatos

As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado do Rio Grande do Sul (RS), que atualmente tem como governador Eduardo Leite (PSDB), que está em seu primeiro mandato e pode concorrer a mais uma reeleição.



Eleições RS 2022: quando e como será no Rio Grande do Sul?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Eleições RS 2022: candidatos a governador do Rio Grande do Sul

Os pré-candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul já começaram a surgir com propostas aos cidadãos.

Eleições RS 2022: Eduardo Leite (PSDB)

Ainda que o atual governador Eduardo Leite tenha dito que não concorrerá à reeleição, uma ala do PSDB gaúcho quer que ele concorra novamente ao cargo. Leite foi derrotado nas prévias do PSDB para a escolha do pré-candidato à Presidência da República. É possível que haja, ainda, a possibilidade de o gaúcho deixar a legenda para concorrer à presidência pelo PSD.

Eleições RS 2022: Ranolfo Vieira Júnior (PSDB)

Além de Eduardo Leite, o nome mais cotado ao cargo de governador do Rio Grande do Sul é o do vice-governador Delegado Ranolfo Vieira Júnior - isso diante da possibilidade de desistência do atual governador do estado.

Eleições RS 2022: Edgar Pretto (PT)

O deputado estadual Edegar Pretto é o pré-candidato do PT ao governo do Estado. Nas últimas três eleições foi o nome mais votado da bancada petista na Assembleia Legislativa. Em 2017, presidiu o Parlamento gaúcho. Filho do ex-deputado Adão Pretto, tem uma trajetória junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Eleições RS 2022: Onyx Lorenzoni (PL)

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, deve concorrer pelo PL, sigla que o presidente Jair Bolsonaro migrou recentemente. Lorenzoni aguarda a janela partidária para sair do DEM e se filiar ao PL. Por ser outro nome próximo a Bolsonaro, deve disputar com o senador Luis Carlos Heinze o posto de representante do bolsonarismo no Estado.

Eleições RS 2022: Beto Albuquerque (PSB)

O ex-deputado federal Beto Albuquerque é o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSB. Em 2014, Albuquerque foi candidato a vice-presidente, na chapa liderada por Marina Silva. Em 2018, concorreu ao Senado na chapa liderada pelo então governador José Ivo Sartori (MDB). Apesar de não ter se elegido senador, somou 1.713.792 votos.

Eleições RS 2022: Luis Carlos Heinze (PP)

O senador Luiz Carlos Heinze foi um dos primeiros pré-candidatos a governador no Rio Grande do Sul. Figura próxima do presidente Jair Bolsonaro (PL), Heinze pretende ser um representante do bolsonarismo no Estado. Entretanto, deve disputar a posição com outro candidato ao Palácio Piratini, o ministro Onyx Lorenzoni.

Eleições RS 2022: Pedro Ruas (PSOL)

O vereador de Porto Alegre Pedro Ruas é o pré-candidato do PSOL ao governo do Estado. Antes de se eleger para uma vaga na Câmara Municipal, Ruas foi deputado estadual de 2015 a 2018. Brizolista, Ruas ajudou na construção do PDT no Rio Grande do Sul depois da ditadura militar. Foi secretário de Obras no governo Olívio Dutra (PT, 1999-2002).

Eleições RS 2022: Rodrigo Maroni (PSC)

O deputado estadual Rodrigo Maroni pretende concorrer ao governo do Estado pelo PSC. Em 2015, Maroni assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre, quando João Derly se elegeu deputado federal. Em 2016 se reelegeu vereador. Em 2018, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Sua principal bandeira é o direito dos animais.

