Se aproxima o dia de votação das Eleições 2022 e crescem as expectativas quanto às disputas para governador do Rio de Janeiro (RJ). Veja os prováveis candidatos

As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado do Rio de Janeiro (RJ), que atualmente tem como governador Cláudio Castro (PL), que pode concorrer a mais uma reeleição.



Eleições RJ 2022: quando e como será?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Eleições RJ 2022: candidatos a governador do Rio de Janeiro

Os pré-candidatos ao cargo de governador já começaram a surgir com propostas aos cidadãos.

Eleições RJ 2022: Paulo Ganime (Novo)

Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira é engenheiro e político brasileiro filiado ao partido Novo. Foi eleito deputado federal nas eleições de 2018 e líder da bancada do partidária do Novo na Câmara dos Deputados em 2020.

Eleições RJ 2022: Rodrigo Neves (PDT)

Rodrigo Neves Barreto é filiado ao Partido Democrático Trabalhista e foi vereador, deputado estadual, secretário estadual de Assistência Social e prefeito de Niterói por dois mandatos.

Eleições RJ 2022: Marcelo Freixo (PSB)

Marcelo Ribeiro Freixo é um professor e político brasileiro. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro, é hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro. Foi deputado estadual por três mandatos consecutivos e presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).

Eleições RJ 2022: Cláudio Castro (PL)

Cláudio Bonfim de Castro e Silva é advogado e atual governador do Rio de Janeiro. Filiado ao Partido Liberal (PL), em 2020, enquanto vice-governador, assumiu interinamente o governo do estado em decorrência do afastamento de Wilson Witzel.

Eleições RJ 2022: Felipe Santa Cruz (PSD)

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky é um advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.

