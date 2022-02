As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado da Bahia (BA), que atualmente tem como governador Rui Costa, que já está em seu segundo mandato e não pode concorrer a mais uma reeleição.



Eleições BA 2022: quando e como será na Bahia?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Eleições BA 2022: candidatos a governador da Bahia

Os pré-candidatos ao cargo de governador da Bahia já começaram a surgir com propostas aos cidadãos.

Eleições BA 2022: ACM Neto (DEM)

Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, ou ACM Neto, é um advogado e ex-prefeito de Salvador. Ele é neto do falecido Antônio Carlos Magalhães.

Eleições BA 2022: Jaques Wagner (PT)

Jaques Wagner foi governador da Bahia de 2007 a 2014 e Ministro-Chefe da Casa Civil de 2015 a 2016. Nas eleições de 2018, foi eleito senador dA República pela Bahia.

Eleições BA 2022: João Roma (Republicanos)

João Inácio Ribeiro Roma Neto é o atual ministro da Cidadania. Formado em Direito, foi eleito deputado federal pela Bahia em outubro de 2018 e está, agora, licenciado do cargo

Eleições BA 2022: Marcos Mendes (Psol)

Mestre em Geologia Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Marcos Mendes é filiado ao Psol. É também, especialista em Meio Ambiente eem Gestão Pública Municipal e Governamental.

