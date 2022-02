As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado de Minas Gerais (MG), que atualmente é governado por Romeu Zema (Novo), que está em seu primeiro mandato e pode concorrer a mais uma reeleição.



Eleições MG 2022: quando e como será?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Sobre o assunto Título de eleitor online: saiba como tirar a primeira via do documento

Eleitor poderá votar em 2022 mesmo sem biometria

Entenda o que são as federações partidárias, que passam a valer nas eleições de 2022

Eleições MG 2022: candidatos a governador de Minas Gerais

Os pré-candidatos ao cargo de governador de Minas Gerais já começaram a surgir com propostas aos cidadãos. Além disso, já se desenha uma polarização entre o atual governador, Romeu Zema (Novo) - que tenta se distanciar do bolsonarismo 0 e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que articula a possibilidade de ter Lula em seu palanque.

Eleições MG 2022: Romeu Zema (Novo)

Romeu Zema Neto é um administrador, empresário e atual governador de Minas. Em 2018, candidatou-se ao cargo ao qual se qualificou, alcançando 42,73% dos votos válidos (4.138.967 votos) no segundo turno contra o então senador e ex-governador Antonio Anastasia (PSDB).

Eleições MG 2022: Alexandre Kalil (PSD)

Alexandre Kalil é, atualmente, prefeito de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É filho do ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, Elias Kalil (1930-1993), tendo sido presidente do conselho deliberativo e diretor de futebol, eleito presidente do clube em 2008, cargo que ocupou até 2014.

Eleições MG 2022: Vittorio Medioli (PSD)

Naturalizado brasileiro em 1981, Medioli nasceu nasceu na cidade italiana de Parma em 1951. Vive no Brasil desde 1976, aonde veio com o objetivo de empreender no setor de transportes. É o atual prefeito do município de Betim, em Minas Gerais, e está em seu segundo mandato. Além disso, foi deputado federal pelo PSDB por quatro mandatos seguidos, entre 1991 e 2006, tendo sido o mais votado da sigla em 2002.

Eleições MG 2022: Carlos Viana (MDB)

Carlos Alberto Dias Viana é um jornalista e político. Atualmente é senador pelo estado de Minas Gerais. Para disputar as eleições estaduais para governador, ele trocou o PSD pelo MDB em 20/12/2021.

Tags