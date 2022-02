Roberto Jefferson abandona postura radical de ataques ao STF para disputar Senado

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), encerrou seus constantes ataques ao ministro Alexandre de Moraes e o STF, segundo pessoas próximas que lhe visitaram recentemente. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles. Em prisão domiciliar há 20 dias, o presidente de honra do PTB tem colocado como prioridade sua futura candidatura ao Senado Federal.

A postura não condiz com o comportamento do político em 2021. Jefferson esteve bastante presente nas redes sociais para atacar o Supremo. Ele chegou a divulgar um vídeo portando armas e usando uma máscara. Já detido a pedido da PF e suspeito de integrar uma milícia digital antidemocrática, ele não deixou de atacar Moraes e aliados. Na ocasião, ele apareceu em outro vídeo no hospital defendendo a morte do ministro. “Oro em desfavor de Xandão”, disse.

Segundo a reportagem, o ex-parlamentar tem defendido a pessoas de confiança que deve se voltar às eleições pelo seu partido, o PTB. Após sair do cargo de seis mandatos como deputado após denúncias do mensalão, o bolsonarista visa retomar seu mandato no Congresso Nacional. Agora, o foco é ocupar uma vaga de senador.

