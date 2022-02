As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado de São Paulo (SP), que atualmente é governado por João Dória (PSDB), que está em seu primeiro mandato e pode concorrer a mais uma reeleição.



Eleições SP 2022: quando e como será?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Eleições SP 2022: candidatos a governador de São Paulo

Os pré-candidatos ao cargo de governador de São Paulo já começaram a surgir com propostas aos cidadãos. E, vale ressaltar, que é possível averiguar os antecedentes políticos de todos os candidatos no site da Câmara dos Deputados.

Eleições SP 2022: Márcio França (PSB)

Assumiu o lugar de Geraldo Alckmin, de quem era vice, no governo de São Paulo. Além de governar o estado por quatro anos, foi vereador em São Vicente, secretário de turismo e deputado federal. Ele promete fornecer um olhar mais atento às vítimas de violência doméstica.

Eleições SP 2022: Fernando Haddad (PT)

Ex-prefeito de São Paulo, Haddad é o nome oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) para disputar o governo estadual, podendo haver obstáculo na candidatura do petista devido À possível associação entre o PT e PSB para uma aliança nacional.

Eleições SP 2022: Guilherme Boulos (Psol)

Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Boulos ficou em segundo lugar nas últimas eleições para Prefeito de São Paulo em 2020, obtendo 40% dos votos no segundo turno. Além disso, concorreu ao cargo de Presidente da República em 2018.

Eleições SP 2022: Rodrigo Garcia (PSDB)

É o atual vice-governador do São Paulo. Foi filiado ao DEM de 1994 a 2021, quando mudou, em maio, para o PSDB para concorrer ao pleito de governador pelo partido de Dória.

Eleições SP 2022: Arthur do Val (Podemos)

O deputado estadual e ex-membro do MBL obteve o quinto lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020. Agora, se lança na concorrência ao governo de São Paulo pelo Podemos, partido que terá Sérgio Moro disputando o cargo de presidente da República.

Eleições SP 2022: Vinicius Poit (Novo)

Atualmente, exerce o primeiro mandato como deputado federal, tendo sido eleito em 2018 com 207.118 votos.

Eleições SP 2022: Tarcísio de Freitas (Sem partido)

Candidato oficial de Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo, Freitas é o atual ministro da Infraestrutura. Deve se filiar ao PL, mas também é cortejado pelo PP.

Eleições SP 2022: Geraldo Alckmin (Sem partido)

Em 2021, após 33 anos no partido, Alckmin, ex-governador de São Paulo, se desfiliou do PSDB. É cortejado pelo PSD e Solidariedade para disputar o governo do estado, além de ser cotado pelo PSB para ser vice na chapa de Lula à Presidência da República.

