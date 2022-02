Rússia pede que Bolsonaro faça 5 testes de Covid antes de reunião com Putin

O governo russo pediu para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua comitiva passem por um minuncioso controle sanitário para se aproximar de Vladimir Putin, durante a viagem ao país, que está agendada para a próxima semana. Segundo a BBC, a exigência do Kremlin é que os membros da comitiva façam até cinco exames do tipo PCR para detecção de Covid. Um deles seria feito cerca de 3 horas antes do encontro com o presidente russo.

Outra ordem é que todas pessoas da comitiva brasileira devam apresentar três testes PCR negativos antes do embarque. A exigência foi enviada ao Planalto no início do mês, durante as discussões sobre a visita. Procurados pela reportagem da BBC, nem o Itamaraty e nem o Palácio do Planalto responderam se Bolsonaro vai acatar o pedido.

Putin, segundo o governo russo, já está vacinado contra a covid-19. Já Bolsonaro, conhecido pelo negacionismo, já manifestou publicamente que não tem intenção de se imunizar. Um dos locais mais afetados pela covid-19 no mundo, a Rússia é o quarto país em número de mortes causadas pela doença, com 331,1 mil óbitos e mais de 13 milhões de casos confirmados, segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins.

