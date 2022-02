'Não vejo viagem de Bolsonaro à Rússia como problema nesse momento', diz Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) descartou nesta quarta-feira (9) que a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia possa trazer problemas diplomáticos para o Brasil. Em meio às tensões entre Rússia e Ucrânia, que têm o potencial de desembocar em uma guerra, o chefe do Executivo foi pressionado por ministros da política do governo e por diplomatas americanos a desistir de viajar a Moscou, mas não foi convencido.

"Não vejo que haja prejuízo ir ou não ir [à Rússia]. Brasil não está indo lá dar apoio a intervenção, mas para intensificar relações. É momento de aumentar relações econômicas e comerciais", declarou Mourão à CNN Brasil. "É hora de a gente aprofundar esse relacionamento, também na cooperação científica e tecnológica", acrescentou o vice-presidente, após citar a balança comercial deficitária do Brasil com a Rússia.

Mourão afirmou não acreditar que as divergências entre Moscou e Kiev terminem em conflito armado, mas que serão resolvidas dentro do campo diplomático.

Bolsonaro embarca para a Rússia no próximo dia 14 e deve se encontrar com o presidente do país, Vladimir Putin, no dia 16. Depois, seguirá para Budapeste para agenda com o primeiro-ministro da Hungria Viktor Orbán, considerado um líder nacionalista de extrema-direita.

