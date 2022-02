Lula ultrapassa pela primeira vez Bolsonaro em "ranking de presença" nas redes sociais

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já líder nas pesquisas de intenção de voto, à frente de Jair Bolsonaro (PL), agora lidera também rankings de popularidade e menções nas redes sociais, zona antes dominada pelo chefe do Planalto.

Um levantamento feito pela .MAP, agência de inteligência em dados, e divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo jornal Folha de S. Paulo, mostra o petista, pela primeira vez, na liderança do ranking de "presença virtual". O resultado confirma o avanço de Lula nas redes sociais apontado em outros monitoramentos.

De acordo com o levantamento da agência, o ex-presidente alcançou 15% das participações em redes sociais desde o início de janeiro. Bolsonaro, porém, ficou com 11% neste quesito. No mesmo período, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) despencou de 11% para 2%, João Doria (PSDB) recuou 1 ponto e ficou com 1%. Ciro Gomes (PDT) aparece em último colocado no período, com 0,53% de presença virtual.

Para chegar aos resultados, a agência .MAP analisa diariamente 1,4 milhão de publicações no Twitter e no Facebook. Vale ressaltar ainda que Lula aparece na dianteira em ao menos outros dois monitoramentos de redes sociais: o Índice de Popularidade Digital, feito pela consultoria Quaest, e a análise de menções da empresa Torabit, com mais de 40% de citações positivas no Twitter.

