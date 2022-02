Bolsonaro participa de "jeguiata" no interior do Rio Grande do Norte

Presidente esteve no município de Jardim de Piranhas para evento de celebração da chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira, 9, de uma "jeguiata" durante visita à cidade de Jardim de Piranhas (RN). O presidente esteve no município para evento de celebração da chegada das águas da Transposição do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte.

O ato provocou aglomeração em ruas da cidade e foi realizado em meio à nova escalada da Covid-19 no país. Na terça-feira, 8, o Brasil registrou 1.174 mortes por Covid; maior número registrado em 24 h desde 10 de agosto de 2021, quando foram registrados 1.183 óbitos. O país também teve 170.282 novos casos da doença.



A jeguiata ocorreu no fim da manhã desta quarta. O momento foi compartilhado pelo Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nas redes sociais.

Em clima de pré-campanha, Bolsonaro realiza giro pelo Nordeste, considerado reduto político do ex-presidente Lula (PT), principal adversário do presidente na corrida eleitoral de 2022.

Pela manhã, Bolsonaro esteve em Jucurutu, também no interior potiguar, onde atacou antecessores no cargo. Ele não mencionou nomes, mas fez referências às gestões de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Lula (2003-2010), Dilma Rousseff (2011-2016) e Michel Temer (2016-2018).

Em Jardim de Piranhas, onde aconteceu a jeguiata, Bolsonaro participou de ato para a chegada das águas do rio São Francisco ao Rio Grande do Norte.

Na ocasião, os dois ministros de estado que são potiguares, Fábio Faria (Comunicações) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), discursaram para o público. Amos são apontados como pré-candidatos ao Senado.

Ontem, 7, Bolsonaro esteve no Ceará, em sua quinta visita ao Estado desde que tomou posse. Ele passou pelo município de Jati, no Cariri, para acompanhar retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o cinturão das Águas do Ceará. Mais cedo, o mandatário havia desembarcado em Juazeiro do Norte, de onde seguiu para Salgueiro (PE) de helicóptero.

