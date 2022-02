Ciro volta a falar da relação entre Lula e Dilma: sempre falou mal dela "pra matar e pra valer"

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) voltou a comentar a relação entre os ex-presidentes do PT Lula e Dilma Rousseff. Na sua live mais recente, Ciro afirmou que Lula sempre falou mal da ex-presidente sem nenhuma cerimônia. Em vídeo no modelo de react, que o pedetista já adotou nas redes, o ex-governador comentou uma entrevista de Lula ao jornalista Kennedy Alencar, na qual o ex-presidente afirmou que "Dilma nasceu para cumprir ordens e não para dar ordens".

"O escritório do Lula era um lugar onde todo mundo - jornalista, político - que fosse lá, ouvia de manhã, de tarde, de noite, o Lula falando mal da Dilma pra matar e pra valer, desqualificando o tempo inteiro. Eu quando disse isso foi um deus nos acuda [...]. Enfim, quando eu falei a minha opinião política, nossa senhora, lá vem a desqualificação, que a minha opinião deriva de ser machista, que é uma opinião misógina e tal; tudo pra desqualificar o mérito do assunto", disparou.

Na entrevista que Ciro reagia, Lula disse que esperava que Dilma, que não tinha experiência na política, pudesse aprender no cargo mais alto do Executivo. "Ele tinha esperança de que a presidência da República fosse uma escolinha do professor Raimundo pra uma pessoa que não tinha nenhuma vivência política aprendesse", ironizou o pedetista. E completou: "Não, Lula, você imaginou é que ia botar lá uma pessoa pra você mandar e desmandar e continuar mandando; e fez o plano dela ficar quatro anos e ter voltado depois, e a sua fúria é porque a Dilma, resolvendo contradizer a sua ambição de voltar ao poder logo em seguida, foi candidata à reeleição".

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no ano passado, Ciro acusou Lula de ter conspirado pelo impeachment de Dilma, em 2016. Como comprovação, ele pontuou as recentes ligações de Lula com líderes do MDB, um dos partidos mais beneficiados com a destituição da petista.

“Eu atuei contra o impeachment, e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje?”, questionou Ciro durante a entrevista. “Hoje, eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro”, completou.

Após a publicação da entrevista com Ciro, Dilma foi ao Twitter para responder às acusações feitas pelo pedetista. Ela atribuiu as declarações de Ciro ao seu baixo desempenho nas pesquisas eleitorais.

“Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, escreveu.

A fala foi rebatida e a discussão, que se prolongou, foi encerrada após a petista apontar uma postura machista por parte de Ciro. Em resposta ao ex-governador do Ceará, ela afirmou que “quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina”. “Só Ciro Gomes é competente. Este é o pecado de sua enorme presunção”.

Lula diz que "brincava" com Dilma sobre ela ter nascido para "cumprir ordens e não para dar ordens". Na verdade, ele desqualificava Dilma – a sério – pra quem quisesse ouvir. Confira o #ReactDoCirão e me diga o que achou. pic.twitter.com/LAHPy2bT1r — Ciro Gomes (@cirogomes) February 10, 2022

