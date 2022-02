Disputa de rejeição entre Lula e Bolsonaro deve marcar 2º turno, diz Ciro Nogueira

O senador licenciado disse que o presidente Jair Bolsonaro chegará nas eleições com uma rejeição muito menor do que a do PT

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), acredita que haverá uma disputa de rejeição entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições deste ano. Em entrevista aos jornalistas Rodolfo Schneider, Eduardo Oinegue e Fernando Mitre, no Canal Livre deste domingo, 6, o senador licenciado disse que o presidente Jair Bolsonaro chegará nas eleições com uma rejeição muito menor do que a do PT.

“Nós temos hoje uma polarização jamais vista na nossa história. Acho que vamos chegar na eleição com uma rejeição ao PT muito maior do que ao Bolsonaro. Acho que vai ser uma disputa de rejeição". Nogueira tem um papel fundamental nas articulações políticas do governo e também na definição das prioridades do orçamento federal. Integrante do centrão, ele lidera as negociações com o Congresso e é tido como peça-chave na campanha pela reeleição do presidente da República.

O ministro disse ainda que o acordo do governo federal com os partidos de centro aconteceu por identificação com os projetos de Bolsonaro e não interesse.

“Hoje o grande diferencial é que esses partidos de centro têm muito mais identificação com os projetos do presidente Bolsonaro do que tivemos com os partidos do PT, do passado. Eu acho que hoje nós temos um governo muito melhor, um presidente da República muito melhor. O presidente Bolsonaro de 2022 vai ser um presidente muito melhor do que foi em 2018.”

Segundo o ministro, a forma de política do centrão também mudou com o passar do tempo. “Nesse governo foi diferente, nós começamos a apoiar o governo muito antes do presidente ter escolhido técnicos do nosso partido para compor. Houve uma aproximação. Não existe ministério porteira fechada. Mudou a forma. As estatais foram completamente blindadas e isso é muito importante. E houve essa adequação. Acho que os partidos de centro, porque na história do nosso país nunca houve nenhuma mudança aprovada no Congresso Nacional que não fosse obra e articulação dos partidos de centro. Desde Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel", avaliou.

Sobre a vantagem que o ex-presidente Lula tem em pesquisas de intenção de voto, o ministro-chefe da Casa Civil afirma que o grande desafio do governo federal hoje é mostrar tudo o que foi feito para mudar esse panorama para as eleições.

"Acho que o grande desafio do nosso governo é mostrar tudo o que foi feito. E tudo que foi feito da forma correta, sem escândalos, sem nenhum tipo de desvios e obras que há muito tempo se sonhava. Agora estamos entregando a transposição do São Francisco. Que foi prometido por Dilma, por Lula e quem está entregando é o presidente Bolsonaro. ”

Ciro também menciona o volume de recursos investidos pelo governo em obras de melhorias pelo país. “O volume de recursos que nós vamos investir em nossa infraestrutura fica perto de R$ 1 trilhão, capitaneado pelo ministro Tarcísio. Então, acho que o nosso grande desafio é que as pessoas tomem conhecimento de tudo que está sendo feito pelo governo federal.

