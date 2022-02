Allan dos Santos cria novo perfil no Instagram e ofende Moraes: "amigo do PCC"

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos burlou o bloqueio judicial que o proibia de usar as redes sociais e criou um novo perfil no Instagram. Em vídeo publicado nesta semana, ele aparece cantando um blues que ofende o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O cabeça de piroca pensa que pode me calar, mas não esperava que tenho amigos e estou livre agora. O escravo é você, que não pode sair na rua e ainda é amigo do PCC”, diz a letra da música autoral. Além da publicação, o perfil ainda conta com fotos de Allan com fuzis, publicações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e outros conteúdos.

Alvo de ordem de prisão expedida pelo STF em outubro do ano passado, Allan segue foragido nos Estados Unidos. O bolsonarista teve seus perfis em redes sociais suspensos pelo STF. Ele é alvo de investigação, que apura ataques à democracia brasileira e a participação em milícias digitais, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. O mesmo determinou o bloqueio dos canais e contas do militante nas plataformas digitais.



Já existe um pedido de extradição do bolsonarista em tramitação. No entanto, o governo federal articulou para retardar o andamento do pedido no Ministério da Justiça e o nome de Allan ainda não consta da lista de procurados da Interpol.