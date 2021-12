Bolsonaristas Allan dos Santos e Sérgio Camargo trocam ofensas nas redes sociais

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, trocaram ofensas nas redes sociais na esteira das críticas recentes feitas pelo escritor e astrólogo Olavo de Carvalho ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após Camargo ter ironizado as falas de Olavo sobre Bolsonaro, o blogueiro saiu em defesa do escritor considerado um guru dos bolsonaristas. Allan disse que a fala de Camargo era "idiotice” e questionou as capacidades do presidente da Fundação Palmares.

"O Brasil pariu uma horda de analfabetos que se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer. Vivem do salário que recebem do Estado e assim que dele sair não serão capazes de organizar um grêmio estudantil. Esse Sérgio Camargo é um deles. A idiotice que falou sobre o Prof. Olavo de Carvalho é a prova de que se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz", disse.

No seu perfil no Twitter, Camargo reproduziu a mensagem de Santos e chamou o blogueiro de "oportunista fracassado". “O brasileiro é, majoritariamente, conservador, e nunca leu Olavo de Carvalho. Nem assistiu ao Terça Livre (Canal de Allan dos Santos). Meu conservadorismo deriva, unicamente, da educação que recebi dos meus pais. Quem fala de "carguinho" sofre de inveja e interesse contrariado. É um oportunista fracassado”, escreveu

O brasileiro é, majoritariamente, conservador, e nunca leu Olavo de Carvalho. Nem assistiu ao Terça Livre. Meu conservadorismo deriva, unicamente, da educação que recebi dos meus pais. Quem fala de "carguinho" sofre de inveja e interesse contrariado. É oportunista fracassado. pic.twitter.com/AZQNOusbMF — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) December 26, 2021

Na última semana, Olavo afirmou sentir-se usado por Bolsonaro "para se promover e se eleger" à Presidência. Camargo, também no Twitter, publicou mensagem apontada como uma indireta para o escritor.

Nela, disse que Bolsonaro "nunca precisou e jamais precisará de um “professor”, termo que usado por apoiadores de Olavo. Em resposta, Olavo chamou a mensagem de "a coisa mais cretina que algum bolsonarista já escreveu".



