PP plajena representação contra Kim na Câmara após fala sobre nazismo, diz jornal

O Partido Progressitas (PP) pretende entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) após o parlamentar ter afirmado, no Flow Podcast, nesta segunda-feira, 7, que nazismo não deveria ter sido criminalizado na Alemanha. A informação é da Folha de S.Paulo.

Segundo interlocutores, o texto está sendo elaborado. Na Câmara, o Conselho de Ética é o colegiado responsável por analisar casos de quebra de decoro parlamentar. De acordo com o jornal, fontes afirmam que lideranças do PP estão debatendo se a representação deverá pedir o mandato de Kim ou sua suspensão do Parlamento.

Kataguiri esteve como convidado no podcast Flow ao lado do apresentador Monark (Bruno Aiub) e da deputada Taba Amaral (PSB-SP). Na ocasião, Monark defendeu o direito de existência de um partido nazista. Logo depois, o podcaster foi amplamente criticado, perdeu patrocinadores e acabou desligado do podcast.

Tabata Amaral rebateu Monark. Porém, Kim foi questionado pela socialista se achava errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo. O deputado respondeu que sim. Nesta terça-feira, 8, o parlamentar afirmou à coluna Mônica Bergamo, da Folha que o apresentador do Flow "falou uma grandessíssima bobagem, mas não é nazista".

Kim e Monark viraram alvo de um procedimento aberto pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para apurar prática de eventual crime de apologia ao nazismo. O teor das declarações será analisado pela assessoria criminal de Aras em função de o caso envolver parlamentar com prerrogativa de foro no STF (Supremo Tribunal Federal).

