Wagner rebate Evandro Leitão após ser alvo de críticas: "Pessoa instalada para me atacar"

No último sábado, 5, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará disso que o pré-candidato da oposição a governador do Ceará "representa o fascismo" por se aliar ao presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) rebateu, nesta terça-feira, 8, as críticas proferidas na última semana pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT). Após ser chamado de "candidato que representa o fascismo" pelo pedetista, o pré-candidato da oposição ao governo estadual disse creditar que o pedetista "foi instalado" para criticá-lo.

Evandro é um dos pré-candidatos do PDT para a sucessão de Camilo Santana e possível aposta dos Ferreira Gomes para o pleito contra Wagner. Em entrevista no último sábado, 5, o presidente da AL elogiou as experiências do governador Camilo Santana (PT) e do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), por exemplo, como gestores públicos e aproveitou para lançar críticas a Wagner.



Ao O POVO, Evandro afirmou: "Um candidato que representa o fascismo, as pessoas que querem se impor não por suas lideranças, mas querem se impor através de armas, de situações atípicas, um candidato que representa o presidente Jair Bolsonaro". Nesta terça, em seu discurso que abriu a visita de Bolsonaro ao Ceará, em Jati, o deputado da oposição disse querer fazer um desafio aos ministros da comitiva presidencial.

"Antes de encerrar a minha fala eu queria aqui fazer um desafio não só ao presidente, mas à equipe de ministros que aqui está. Um dos nossos adversários foi dar uma entrevista pra imprensa e me atacou de graça. Perguntaram o que ele achava de mim, uma pessoa cortês, uma pessoa educada, mas que foi instalada pra me atacar. E antes de responder eu refleti, resolvi responder com a proposta", disse Wagner.

O parlamentar afirmou que pretende responder "com propostas" todos os ataques vindos de seus adversários no Ceará e desafiou os demais no palanque a fazer o mesmo. O discurso também foi uma forma de elogiar a gestão do presidente da República, reduto onde Wagner aposta sua candidatura.

"Eu sou pré-candidato ao governo do estado e eu decidi pra mim mesmo que toda vida que me atacarem eu vou responder com proposta. E eu queria dizer para o presidente e para sua equipe que ele não vai responder os ataques com proposta e sim com os feitos do Governo Federal", completou o deputado.

Informações do repórter Henrique Araújo

