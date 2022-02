Camilo determina "rigorosa investigação" sobre disparos contra carro de André Fernandes

O governador Camilo Santana (PT) determinou “rigorosa investigação” sobre o caso envolvendo o deputado estadual André Fernandes (PL), que teve o carro alvejado por disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira, 7.

“Determinei a rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado”, escreveu Camilo em seu perfil no Twitter.

O governador afirmou ainda que conversou com o secretário da Segurança do Ceará, Sandro Caron, sobre outros episódios de violência registrados nas últimas horas e garantiu o reforço que for necessário nas diligências e investigações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Determinei ainda rigorosa investigação no caso de tiros disparados contra o veículo do dep. André Fernandes, que era blindado, não chegando a ter vítimas feridas. O caso será devidamente apurado. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 8, 2022

Segundo relatou Fernandes, durante deslocamento entre Eusébio e Cariús, uma motocicleta perseguiu o carro dele, nas proximidades do município de Solonópole. Ele narra terem sido efetuados pelo menos sete disparos contra o veículo.

“Acabei de sofrer uma tentativa de homicídio! Uma motocicleta nos acompanhou e efetuou aproximadamente 7 disparos no meu veículo. Um dos tiros atingiu o pneu, mas andamos vários quilômetros mesmo com o pneu furado”.

O parlamentar registrou boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Iguatu, no qual reafirmou que disparos acertaram seu veículo, incluindo na carenagem do carro, nos vidros e em um dos pneus.

De acordo com Fernandes, o veículo era blindado. Mesmo com um pneu furado, o parlamentar continuou em fuga. Ele era acompanhado por um assessor.



Tags