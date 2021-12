Acilon Gonçalves "com certeza" deixa o PL no Ceará, diz André Fernandes

Aliado do PT de Camilo Santana e do PDT dos Ferreira Gomes, Acilon deve deixar legenda após entrada de Bolsonaro

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, deve não só deixar a presidência do Partido Liberal, mas também buscar uma nova agremiação após entrada do presidente Jair Bolsonaro e do deputado estadual André Fernandes na legenda.

A garantia foi dada pelo parlamentar, quando respondeu que estar agora no mesmo partido que o prefeito não atrapalha a estratégia política bolsonarista para 2022.

Acilon é aliado politicamente ao PDT dos irmãos Cid e Ciro Gomes e ao PT, com o governo de Camilo Santana. Nas eleições de 2020, o prefeito conseguiu formar uma espécie de grupo político próprio quando foi reeleito,conseguiu eleger o filho, o deputado estadual Bruno Gonçalves, do PL, para a prefeitura de Aquiraz, e mais quatro prefeitos cearenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ele não vai atrapalhar em nada na nossa estratégia política porque Acilon Gonçalves não continua na presidência do PL no Ceará, isso é fato”, disse o deputado estadual André Fernandes nesta terça-feira, 30, durante participação no Jogo Político, do O POVO.

Fernandes também adianta que não há decisão ainda sobre quem vai assumir a legenda no Estado, mas que a escolha do nome dele pode ser um caminho natural.

Acilon anunciou uma coletiva de imprensa para esta quarta-feira, 1º, e a expectativa é de que ele anuncie a saída do PL. André Fernandes não confirmou o anúncio, mas afirmou que “com certeza”, o prefeito não continuará no partido.

Durante a entrevista, Fernandes disse que o partido está de portas abertos a “todos os bolsonaristas, conservadores, pessoas de direita, que não compactuam com a esquerda, com o Lula (PT), governo Camilo Santana”. Segundo o deputado, os vereadores Carmelo Neto (Republicanos) e Inspetor Alberto (Pros) aguardam carta de anuência para formalizar a troca partidária.



Tags