Deputado Mauro Filho diz que nada abalará aliança PT-PDT em torno do "Projeto Ceará"

O deputado federal Mauro Filho (PDT), ex-secretário do Planejamento e Gestão do governador Camilo Santana (PT), reforçou discurso favorável à manutenção dos laços que unem o PDT e PT no Ceará. De acordo com o pedetista, há uma “aliança sólida” entre as legendas no Estado e nada irá abalar a unidade entre as siglas que estão, segundo ele, focadas no que chamou de “Projeto Ceará”. As declarações foram dadas durante a inauguração de uma Policlínica em Maracanaú.

Filho comentou recente atrito entre alas do PT que pediam a revisão da aliança e o governador Camilo, que respondeu firmemente aos correligionários. “O governador já foi claro em relação a isso. O que temos é uma aliança sólida entre PT e PDT e nada vai abalar essa unidade, absolutamente nada. O que está sendo focado aqui é o projeto Ceará. E essas duas forças, juntamente com outros partidos aliados, faz com que o estado e o projeto fiquem ainda mais fortes”, comentou.

O parlamentar comentou ainda o andamento do processo interno no PDT para escolher o nome que concorrerá à sucessão de Camilo em outubro próximo. “Vamos retomar os encontros (regionais) a partir da metade de fevereiro para levar a mensagem aos municípios de que o governo tem um projeto que fez o Ceará crescer”.



Ele é um dos cotados para disputar o posto de candidato ao governo, além da vice-governadora Izolda Cela (PDT), do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), e do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

De acordo com os pedetistas, a base aliada trabalha para dar continuidade ao projeto do grupo que governa o Estado há cerca de 16 anos. “Não podemos deixar que alguém que não tem nenhuma experiência de gestão coloque para trás todo um projeto montado ao longo de vários anos. Não pode haver retrocesso”, encerrou Mauro.

No último dia 29, o Diretório Estadual do PT Ceará aprovou emenda que reforça a tese de manutenção da aliança com o PDT no Estado para a eleição deste ano. Na mesma oportunidade, o partido aprovou resolução que indica o governador Camilo Santana (PT) como candidato ao Senado.

“Nós fechamos quatro diretrizes: fazer a campanha do Lula no Ceará, manter a aliança entre PT e PDT, lançar Camilo senador e ampliar nossas bancadas de deputados estaduais e federais. É o reconhecimento do PT ao governo do Camilo e a definição da nossa centralidade para a eleição deste ano”, disse o deputado José Guimarães (PT) na ocasião.

Com informações do repórter Filipe Pereira.



