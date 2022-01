Jovem Pan e Veja brigam sobre audiência e se acusam de "derreter"

Após blog da revista comentar desempenho da recém-criada TV Jovem Pan News, emissora cedeu espaço em programa para comentaristas criticarem tiragem do veículo impresso

A Revista Veja e a emissora Jovem Pan News protagonizaram uma troca de farpas esta semana. O blog Tela Plana, da Veja, publicou matéria, na segunda-feira, 24, intitulada: “Jovem Pan News derrete no ranking da TV com aposta em bolsonarismo”; destacando que a emissora, próxima ao atual governo federal, não esteve entre os 50 canais com mais audiência em dezembro de 2021. O material provocou reação da Jovem Pan, que rebateu.



No dia seguinte, a TV Jovem Pan News, criada há cerca de três meses, criticou a revista durante sua transmissão. Na chamada do canal lia-se: “Revista Veja derrete em ranking de tiragem”.

Durante a transmissão, a JP alegou que entre 2019 e 2020 a revista teria perdido metade do seu público e o comentarista Augusto Nunes disse que a Veja teria divulgado “fake news” para impedir que anunciantes se entusiasmassem com o desempenho da JP.

Segundo Nunes, o blog da Veja tentou retratar como “fracasso” o desempenho da emissora, mas “ninguém reserva espaço jornalístico para tratar de fracassos (...) só a preocupação com captação de anúncios faz com que se reaja desta maneira”, declarou o comentarista.

No texto publicado na Veja, o blog Tela Plana criticou, inclusive, questões de ordem técnica, destacando que a JP News ainda não conseguiu se acertar em detalhes como imagem escura e iluminação precária, bem como cenários ruins e áudio com atraso.

O blog disse ainda que especialistas no mercado de TV pontuaram que executivos de outros canais de notícias renomados não consideram a JP News como concorrente ou canal de notícias.



