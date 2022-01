PT Ceará aprova solidariedade a Lula por "ataques e agressões" de Ciro

O Diretório petista do Ceará diz que os ataques contra Lula feitos pelo pedetista "alimentam preconceitos e instintos reacionários"

O Diretório Estadual do PT no Ceará aprovou neste sábado, 29, uma moção de solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por "repetidos ataques e agressões" deferidos contra o petista pelo pré-candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes.

“O Diretório Estadual do PT Ceará vem a público, mais uma vez, expressar sua mais irrestrita solidariedade ao Presidente Lula diante dos repetidos ataques e agressões deferidas pelo Sr. Ciro Gomes”, diz o documento.

“Lula por toda sua história e compromisso com o país e seu povo, representa esperança de darmos um basta no desgoverno genocida, fascista, genocida e neoliberal que está destruindo nosso país. Portanto não podemos nos calar diante de reiterados ataques ao companheiro Lula e ao PT”, continua a moção, aprovada por unanimidade.

Em recado claro a Ciro, o Diretório petista destaca ainda que os ataques contra Lula feitos pelo pedetista “alimentam preconceitos e os instintos reacionários que dão sustentação ao ódio fascista até ameaça nossa ainda frágil democracia”.

Apesar da resposta ao pré-candidato pedetista, o Diretório também aprovou resolução com indicativo de manutenção da aliança entre PT e PDT no Ceará. No documento, a sigla também indica o governador Camilo Santana (PT) como pré-candidato ao Senado.



