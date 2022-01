"Bolsonaro não é só um presidente ruim, mas o mais criminoso", diz Erika Kokay

A deputada Erika Kokay (PT-DF) fez uma publicação no Twitter relacionada ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro marcado pera esta sexta-feira, 28. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o presidente preste depoimento na sede da Polícia Federal nesta sexta, sobre o suposto vazamento de dados sigilosos da corporação.

"Nunca antes na história desse país um presidente da República teve que prestar depoimento presencial à PF no exercício do cargo. Bolsonaro não é só um presidente ruim, mas o mais criminoso!", escreveu a parlamentar.

O depoimento está marcado para as 14 horas, mas, como mostrou o Estadão, a agenda oficial do presidente para esta sexta inclui um compromisso às 15 horas, apenas uma hora depois do horário marcado. E não consta na agenda presidencial de hoje a oitiva à PF.

