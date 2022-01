Vice de Ciro em 2002 acredita que Lula pode ganhar no 1º turno

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) acredita que, se ampliar o campo de alianças, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá ser eleito no primeiro turno. "Acho que se o Lula fizer aliança além da esquerda, for um pouco para o centro, um pouco mais para a direita, pode ganhar eleição no primeiro turno", disse ele, em entrevista ao portal UOL, nessa quarta-feira, 26.

Paulinho foi candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes (PDT), em 2002, mas acredita que o pedetista fica sem espaço devido à candidatura petista. "A candidatura do Ciro (Gomes, do PDT), de quem eu fui vice em 2002, vai ficar muito espremida com a candidatura do Lula."

Ele disse ainda não acreditar nas perspectivas das candidaturas de Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB).



Paulinho afirmou que o Solidariedade deverá apoiar Lula, e colocou seu partido como um dos disponíveis para Alckmin se filiar e ser vice de Lula. PSB parece o mais provável, mas o PV também é opção. Ele considera praticamente definido que o ex-governador estará na chapa com o petista. Falta definir a sigla.

