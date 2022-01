Sarto nomeia Patrícia Macêdo para a Coordenadoria Especial da Primeira Infância

Patrícia Macêdo já foi Coordenadora de Relações Internacionais Federativas e titular da Secretaria Municipal Extraordinária da Copa do Mundo, ambas na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) anunciou na última terça-feira, 25, a nomeação da jornalista Patrícia Macêdo para a Coordenadoria Especial da Primeira Infância de Fortaleza. Em publicação no Twitter, o prefeito destacou que a criação da pasta foi uma de suas promessas de campanha.

"Criada a partir de lei aprovada pela Câmara Municipal e compromisso de campanha, a Coordenadoria expressa a nossa prioridade de fortalecer políticas públicas destinadas às crianças, estimulando o desenvolvimento nos primeiros anos de vida e integrando ações de diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social. Desejo sucesso a Patrícia nesta nobre missão", escreveu.

Assinei hoje a nomeação da coordenadora Especial da Primeira Infância de Fortaleza, Patrícia Alencar de Macêdo. pic.twitter.com/3kHJ1R2tIC

January 24, 2022

Com a nomeação, Patrícia Macêdo retorna ao secretariado da Prefeitura de Fortaleza. Na gestão de Roberto Cláudio (PDT), ela ocupou o cargo de coordenadora de Relações Internacionais Federativas.

No primeiro mandato da gestão RC, também foi titular da Secretaria Municipal Extraordinária da Copa do Mundo (SecopaFor), em 2014. Na época, Patrícia já estava atuando na Secretaria, como coordenadora do Pacto pela Copa.

Agora, como coordenadora Especial da Primeira Infância, vai trabalhar desenvolvendo ações em conjunto com a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, idealizadora do programa Mais Infância Ceará.

Patrícia é jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem Licenciatura em Psicologia Clínica pela Universidade de Fortaleza (Unifor). É membro fundadora do Conselho de Leitores do O POVO, fundadora da Sociedade do Pensamento Jungiano, e membro da Sociedade Internacional de Estudos de Estresse Traumático (International Society for Traumatic Stress Studies – ISTSS). Atuou como repórter na TV Verdes Mares e no jornal Diário do Nordeste e como psicóloga em clínica própria.

A criação da Coordenadoria Especial da Primeira Infância de Fortaleza foi viabilizada por meio de projeto de lei do Executivo municipal, de dezembro de 2021, que previu uma série de alterações na estrutura administrativa com objetivo de fortalecer as políticas públicas nas áreas de juventude, proteção animal e primeira infância.

A Prefeitura estimou a extinção de 44 cargos e a otimização dos recursos de modo que as alterações não tivessem nenhum impacto financeiro, abrindo, assim, espaço para a criação de coordenadorias especiais da Primeira Infância e de Proteção Animal.

Entre as mudanças previstas, está a extinção da Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas, da qual Patrícia já foi titular.

