Sarto envia à Câmara série de mudanças em áreas como Juventude, Proteção Animal e Primeira Infância

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), quer promover uma nova reforma na estrutura administrativa do Executivo. Com as mudanças, as áreas de Juventude, Proteção Animal e Primeira Infância devem ganhar destaque. A proposta já foi enviada à Câmara Municipal de Fortaleza para apreciação e deve ser analisada pelos vereadores nos próximos dias.

A atual coordenadoria de Juventude da prefeitura ganhará status de secretaria, com a criação da pasta de Políticas Públicas para a Juventude que terá orçamento individual. As áreas de Proteção Animal e Primeira Infância devem ganhar espaço como coordenadorias na atual administração; ambas vinculadas diretamente ao Gabinete do Prefeito.

A ideia é dar mais força às temáticas das áreas supracitadas. A prefeitura estima que pelo menos 44 cargos devem ser extintos com as modificações e que as alterações não devem gerar novos custos financeiros para o município pois foram definidas “otimizando cargos e insumos já existentes”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proposta prevê ainda mudanças como: a extinção da Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas (Cerif); a vinculação da Comissão de Licitação de Fortaleza à Procuradoria Geral do Município (PGM) e a vinculação da Autarquia de Paisagismo e Urbanismo (Urbfor) à Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

“O projeto também prevê a nova categoria de Autarquias e Fundações Especiais, dando destaque ao Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e à Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), órgãos da Administração Indireta com vinculação direta ao Gabinete do Prefeito”, detalhou.

Entenda as mudanças

Coordenadoria de Juventude da prefeitura: passa a ser a Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude (com orçamento individual).

Primeira Infância e Proteção Animal: tornam-se coordenadorias na atual administração; ambas vinculadas diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas (Cerif): será extinta.

Comissão de Licitação de Fortaleza: passa a ser vinculada à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Autarquia de Paisagismo e Urbanismo (Urbfor): passa a ser vinculada à Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

Autarquias e Fundações Especiais: mais destaque para o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e à Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova). Todos estes, órgãos da Administração Indireta com vinculação direta ao Gabinete do Prefeito.

Tags