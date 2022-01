Deputado petista articula CPI contra Moro por atuação em empresa 

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou que pretende pedir a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar suposto "conflito de interesse" sobre o período em que o ex-juiz da Lava Jato e pré-candidato à Presidência Sérgio Moro (Podemos) trabalhou na empresa Alvarez & Marsal. Para a comissão ser instalada, são necessárias 171 assinaturas.

"Vou pedir uma CPI por conflito de interesse: A Álvares (sic) & Marsal foi contratada para fazer a recuperação judicial das empresas que foram processadas pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba. O valor pago foi de R$ 750 milhões. Quem a empresa contratou como consultor? Foi Sérgio Moro", escreveu o parlamentar no Twitter.

Vou pedir uma CPI por conflito de interesse: A Álvares & Marsal foi contratada para fazer a recuperação judicial das empresas que foram processadas pelo juiz da 13a Vara de Curitiba. O valor pago foi de R$ 750 milhões. Quem a empresa contratou como consultor? Foi @SF_Moro .

Em dezembro, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), pediu que a empresa dos EUA revelasse quanto pagou ao ex-juiz depois que ele deixou o cargo, em outubro. A companhia contratou Moro após sua saída do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro.

A Alvarez & Marsal recebeu ao menos R$ 65,1 milhões de empresas envolvidas na operação Lava Jato. O valor é 78% de todo o faturamento por administração judicial que a companhia alega ter tido de 2013 até o ano passado. Os dados foram anunciados por determinação do ministro Dantas de derrubar sigilo sobre o processo que investiga se houve conflito de interesses no contrato entre Moro e a empresa.

Dantas acolheu pedido feito pelo Ministério Público no final de 2021. O MP defende ser preciso investigar o fato de o ex-juiz ter "proferido decisões judiciais e orientado condições para celebração de acordos de leniência da Odebrecht e, logo em seguida, ter ido trabalhar para a consultoria que faz a administração da recuperação judicial da mesma empresa".

