David Miranda oficializa saída do PSOL para se filiar ao PDT

O deputado federal David Miranda (RJ), atualmente filiado ao PSOL, anunciou que deve migrar para o PDT a partir de março deste ano, período das conhecidas janelas partidárias. Em uma carta publicada neste sábado, 22, em suas redes sociais, o parlamentar agradeceu ao atual partido, mas disse estar incomodado com a identificação entre psolistas com o PT.

“Nenhum partido político é perfeito, mas o PSOL, a meu ver, corre o risco neste momento de sacrificar a sua essência para se tornar um braço leal de um partido e ideologia a que foi criado para se opor”, escreveu Miranda, em texto publicado em seu site.

Tempos de mudança



Carta aberta do Deputado David Miranda: porque sairei do PSOL e integrarei o PDT a partir de março.https://t.co/ftvG9058DE January 22, 2022

O deputado publicou ainda uma foto sua e do seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, ao lado do pré-candidato pedetista à presidência, Ciro Gomes. Miranda avaliou o PDT como “o partido de esquerda mais bem posicionado para superar a polarização atual” e que se manterá como uma figura política de esquerda.

"Nem o fato de eu dialogar pontualmente com representantes de campos ideológicos diferentes para avançar projetos de lei importantes para os mais necessitados que de outra forma não seriam aprovados, nem o fato de oferecer oposição ao PT e a Lula me tornam menos de esquerda”, completou.

Miranda assumiu seu mandato no início de 2019 como suplente, após a saída do então deputado Jean Wyllys do país. Jean também saiu do PSOL no ano passado, porém, em busca de migrar para o PT.

A mudança acontece logo após o lançamento da campanha do pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), nesta sexta-feira, 22. O nome do cearense não tem aparecido bem nas pesquisas de intenção de voto, sem conseguir dois dígitos e pontuando abaixo daquilo que obteve nas três campanhas eleitorais das quais participou



