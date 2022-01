PDT de Ciro Gomes: Lula é ilusão do passado; Bolsonaro, "crueldade do presente"

Uma das peças de promoção da pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT), oficializada nesta tarde, 21, usou a imagem do ex-presidente Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL). O primeiro é definido como representante das "armadilhas do passado"; o segundo, a personificação da "crueldade do presidente".

Na fala do pedetista, os ex-presidentes da redemocratização, sobretudo de Fernando Henrique Cardoso (1994) pra frente, foram colocados num mesmo rol de erros econômicos cometidos pela falta de projetos.

"Todos esses presidentes repetiram e querem continuar repetindo a mesma história. O mesmo modelo econômico e a mesma governança política centrada, apoiada no conchavo e na corrupção", disse, com ênfase para Lula e Bolsonaro.

Assista à convenção nacional do PDT:

